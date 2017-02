Herzige Kätzchen

Der Zoo Basel hat Anfang Februar Kindersegen bei den Löwen vermeldet: Die rund 15 Jahre alte Okoa hat im Dezember zwei Junge zur Welt gebracht, die sich nun dank des weniger kalten Wetters auch in die Aussenanlage wagen.

Die Kätzchen heissen Nyoma (Swahili für Tier, wild) und Nikisha (die Hübsche) und kamen hinter den Kulissen zur Welt. Die Jungen wurden von Mutter Okoa und Vater Mbali sowie der Löwin Uma in der Wurfbox betreut. Es ist auch in der Natur üblich, dass das Rudel die kleinen Jungen gemeinsam aufzieht. Die Löwin Uma hat kürzlich ebenfalls ein Löwenjunges geboren, welches aber nicht überlebt hat. Daher hilft Uma nun bei der Betreuung von Okoas Nachwuchs.

Zukunft unklar

Vorerst sollen die beiden Löwenjungen im Zolli bleiben und dort auch zu sehen sein. Danach wird entschieden, ob sie in einen vom Erhaltungszuchtprogramm ausgewählten Zoo gehen oder ob sie in Basel bleiben. Die beiden Löwenweibchen Uma und Okoa sind mit 16 Jahren nämlich bereits in einem hohen Alter, was sich auch in der Grösse der Würfe niederschlägt. (sda)