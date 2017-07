Tief Alfred sorgt für Hochwasseralarm

Sandsäcke gegen die steigende Flut, Rettungskräfte im Dauereinsatz: Unwetterartiger Dauerregen sorgt in Teilen Deutschlands für steigende Pegelstände und Überschwemmungen. Vor allem Niedersachsen ist stark betroffen. Über weiten Teilen Deutschlands sorgt Tief Alfred seit Tagen für extrem kräftige Niederschläge. Der Deutsche Wetterdienst warnt weiter vor teils extrem ergiebigem Dauerregen in der Mitte und im Osten Deutschlands sowie zusätzlich im Schwarzwald, in den Alpen und im Alpenvorland. (ab)