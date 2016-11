An einer Konferenz in Heidelberg erlebte Bundeskanzlerin Angela Merkel einen emotionalen Abend. Nachdem Sie von einem Teilnehmer zum Rücktritt aufgefordert wurde, trat ein kleiner afghanischer Flüchtlingsjunge ans Mikrofon. «Ich danke Ihnen, Frau Merkel (...) ich freue mich sehr, sehr viel», stotterte er. Als die Kanzlerin von der Bühne kam, um dem Jungen die Hand zu schütteln, brach er in Tränen aus.

(TE/Reuters)