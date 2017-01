Verletzte Frau bei Brand in Bauernhaus

Der Brand in der Oberbaselbieter Gemeinde Eptingen war kurz vor 15 Uhr im Dachstock des Bauerhauses ausgebrochen, wie die Baselbieter Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Bewohnenden hätten sich alle nach draussen begehen können, eine Bewohnerin allerdings musste wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung ins Spital. Auch die Tiere im angebauten Stall wurden rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Die Brandursache ist noch unklar.

Starker Schneefall

Die Feuerwehr löschte den Brand nach rund zwei Stunden. Es entstand grosser Sachschaden. Die Zufahrt zum Bauernhof war durch einen starken Schneefall massiv erschwert, weshalb auch der Winterdienst im Einsatz stand. Die Verbindungsstrasse zwischen Läufelfingen und Eptingen war während rund drei Stunden komplett gesperrt. (sda)