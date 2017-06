Wegen Missverständnis in den Tod gesprungen

Die Geschichte ist gleichermassen schrecklich wie absurd: Die 17-jährige Holländerin Vera M. will mit einem Seil von der Brücke Cabezón de la Sal in der nordspanischen Provinz Kantabrien springen. Ihr Instruktor warnt sie auf Englisch davor, zu früh zu springen. «No jump!» weist er sie an, weil er sie zwar bereits am Seil festgemacht hat, dieses aber noch nicht gesichert ist. Doch aus dem Munde des Instruktors klingt der Befehl wie «Now jump!» (spring jetzt!).

Die Tragödie ereignete sich 2015. Nun steht der Instruktor in Kantabrien wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht. Die Richter bezeichneten sein Englisch als «macarónico», in Anspielung auf Makkaronische Dichtung. Die im Deutschen auch als «Nudelverse» bezeichnete Stilrichtung erzielt laut der Online-Enzyklopädie Wikipedia einen komischen oder parodistischen Effekt, indem sie die Syntax einer Sprache mit hohem Prestige, etwa des Lateinischen, auf den Wortschatz einer anderen Sprache überträgt, zumeist einer Volkssprache oder eines Dialektes.

Kurz, banal und grausam: Das schlechte Englisch des spanischen Bungeejump-Instruktors ist schuld am Tode der jungen Frau. Er hätte den Richtern zufolge «don’t jump» sagen müssen, dann wäre das Missverständnis nicht passiert. So viel Englisch müsse man von jemandem, der berufsmässig mit Touristen zu tun hat, schon erwarten. Ausserdem habe er es versäumt, sich von Vera M. den Personalausweis zeigen zu lassen. Da sie im Moment des Unglücks noch nicht volljährig war, hätte sie gar nicht mit den Vorbereitungen für den Absprung beginnen dürfen. (Tages-Anzeiger)