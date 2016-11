Die Arroganz der Stars

In Hollywood herrscht eine kollektive ­Depression. Die Traumfabrik ist jetzt Rehaklinik, die Schauspieler brauchen nach dem Trump-Schock erst mal uneingeschränkt Erholung. Die Einzigen, die ­feiern, sind die ­Psychiater. Seit dem Auffliegen von Heidi Fleiss’ Callgirl-Ring in den Neunzigern haben ihre Kassen nicht mehr so geklingelt.

Etwas mehr als zwei Wochen sind seit der Wahl vergangen. Zwei Wochen, in denen sich die Repräsentanten der Glamourwelt endlosen Heulkollern hingaben, jammerten, klagten, trauerten. Lady Gaga protestierte vor dem Trump Tower, inmitten von Leuten, die «Fuck Trump» und «Trump frisst Scheisse» brüllten. Patrick Stewart («Raumschiff Enterprise») verkündete: «Trump ist wahrscheinlich etwas vom Allerschlimmsten, das unserer Welt in den letzten hundert Jahren passiert ist.» Yoko Ono stiess auf ihrer Social-Media-Seite eine eigenartige Schallwelle aus, eine Mischung aus Orgasmus­gestöhne und den Lauten eines Huhns, das gerade gerupft wird. 15 Sekunden lang.

Robert De Niro in Erklärungsnot

Zwei Wochen sind genügend Zeit, um den Learjet aufzutanken, ein paar Abendkleider in den Louis-Vuitton-Koffer zu packen, irgendwo auf der Welt eine Zwölfzimmervilla mit Pool und Tennisplatz zu erstehen und mit seinen Stylisten, Bodyguards, Nannys, Köchen und Pilatestrainern überzusiedeln. Aber sie sind alle noch da. Trotz ihrer aufsässigen Drohung, man würde auswandern, sollte Trump gewinnen: Barbra Streisand, Chelsea Handler, Cher, Robert De Niro etc. Letzterer hat immerhin ein offizielles Asylangebot erhalten: «Wenn er nach der Enttäuschung emigrieren möchte, heissen wir ihn willkommen», liess der Bürgermeister des italienischen Dorfes Ferrazzano verlauten. Den Vorschlag angenommen hat De Niro bislang nicht. Vielleicht sinniert er ja noch darüber, wie er den Zöllnern bei der Einreise seine Gewaltandrohung gegen den neuen Präsidenten erklären soll – vor der Wahl nannte er ihn ein Schwein, dem er «eine ins Gesicht hauen» wolle.

So eine Präsidentschaftskampagne ist für Stars, die sich darin engagieren, ein bisschen wie eine Selbsthilfetherapie – man führt sich gegenseitig Lobgesänge vor, erinnert sich, wie toll man ist, dass man sich für die richtige Sache einsetzt, stillt sein Mitteilungsbedürfnis und nimmt dafür den ersehnten Beifall in Anspruch. Während ­Hillary Hollywoods A-Lister hinter sich versammelte – von Beyoncé über Katie Perry, Justin ­Timberlake, George Clooney bis Meryl Streep, sprachen sich für Donald immerhin Tila Tequila aus, ein Pornosternchen, zwei alternde Achtziger-Stars (Kirstie Alley und Jon Voight) und zwei alternde Spinner (Dennis Rodman und Mike Tyson).

Kultiviertes Überlegenheitsgefühl nimmt Schaden

Ich habe bisher immer gedacht, Kriege sind das Schlimmste, was uns passieren kann, ­Hungersnöte, Naturkatastrophen. Was für ein ­Verhältnisblödsinn. Das Allerschlimmste ist, wenn das Interesse der Fans an einer Meinung nicht annähernd so gross ist, wie man es von ihnen erwartet. Wenn Tausende Anhänger die inbrünstig betriebene Pro-Hillary-Selbstinszenierung ­ignorieren und stattdessen einem «Schwein» die Stimme geben. Das setzt dem sorgfältig ­kultivierten Überlegenheitsgefühl in einem Masse zu, das nur durch die dramatische ­Zurschaustellung seines Abscheus über diesen fatalen Fehler wieder halbwegs psychische ­Ausbalancierung findet. Dass unter den für untauglich erklärten Wählern auch Menschen sind, die einem die Villa, den Koch und den ­Therapeuten mit ihren Musikkäufen oder Kinobesuchen erst ermöglicht haben, spielt keine Rolle. (Basler Zeitung)