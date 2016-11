Führte Erschöpfung zum Zusammenbruch?

Nachdem Kanye West am Montagabend in Handschellen ins UCLA Medical Center in Los Angeles hatte gebracht werden müssen, eilte nun seine Frau Kim Kardashian zu ihm. Eigentlich hätte sie auf dem Angel Ball in New York ihren ersten öffentlichen Auftritt seit dem Überfall in Paris Anfang Oktober feiern sollen. Stattdessen flog die 36-Jährige zu ihrem Ehemann. Wie neuste Meldungen zeigen, kann er sie gut an seiner Seite brauchen.

Dailymail.co.uk will von Freunden aus dem Umfeld des Rappers erfahren haben, dass Kanye einen Nerven-Zusammenbruch erlitt – ausgelöst durch Eheprobleme mit Kim, den andauernden Streit mit Jay Z und seine rasende Eifersucht auf Beyoncé. Nicht zuletzt kam laut Usweekly.com der Stress mit der Lancierung seiner neusten Modelinie dazu.

«Sie zanken sich ständig»

Grund für die Probleme mit Kim sei vor allem der Überfall in Paris. «Sie zanken sich ständig. Kim wollte nicht, dass Kanye seine Tour fortführt. Sie wollte ihn bei sich haben», zitiert die Dailymail.co.uk einen nahen Freund der beiden.

Eine anonyme Quelle erzählte Pagesix.com zudem, dass Kanye ein Workaholic sei und oft bis zu 48 Stunden lang ohne Schlaf auskomme. Die Kombination seines chaotischen Lebens mit dem noch nicht überwundenen Tod seiner Mutter habe zum Nervenzusammenbruch geführt. «Das hat nichts mit Drogen zu tun. Er nimmt nichts. Das ist eine rein mentale Sache», bestätigt eine weitere ungenannte Quelle gegenüber Dailymail.co.uk.

(los/20 Minuten)