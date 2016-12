Rock-Legende und «Status Quo»-Gitarrist Rick Parfitt ist tot. Er sei am Samstag im Krankenhaus der spanischen Stadt Marbella an den Folgen einer schweren Infektion gestorben, teilten sein Manager Simon Porter und seine Familie in einer Stellungnahme auf Facebook mit. Parfitt wurde 68 Jahre alt, er hinterlässt seine Frau Lyndsay und vier Kinder.

Der Musiker war seit Donnerstag im Krankenhaus, weil es nach einem Sturz zu Komplikationen gekommen sei, hiess es weiter. In diesem Jahr hatte Parfitt zudem bereits einen Herzinfarkt erlitten.

Solo-Karriere geplant

Der 68-Jährige Musiker wollte nächstes Jahr eine Solo-Karriere starten. Im Oktober hörte er bei «Status Quo» auf, nachdem er im Sommer einen Herzinfarkt erlitten hatte.

Ein Auftritt von «Status Quo» im Jahr 1973. Video: Youtube

(mch/sda)