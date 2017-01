Unfall mit Vespa – Leutenegger geht an Krücken

Schlechter Start ins 2017 für den Zürcher Stadtrat Filippo Leutenegger (FDP): An Krücken musste er die Dreikönigstagung des Verbandes der Schweizer Medien besuchen. Die Krücken benötige er, weil er sich das Bein brach, als er seine Vespa besteigen wollte, sagt sein Sprecher gegenüber der sda.

Das Missgeschick ereignete vergangene Woche. Leutenegger habe vor dem Amtshaus auf seine Vespa steigen wollen. Weil es dort einen Flecken Glatteis hatte, fiel sie um und landete so unglücklich auf Leuteneggers Sprunggelenk, dass es brach. Leutenegger witzelte an der Tagung, dass der Bereich mit dem Eis nicht in die Zuständigkeit des ERZ (Entsorgung & Recycling Zürich) fiel, sondern «nur» in jene der Hausverwaltung.

Der Bruch konnte gemäss Sprecher ambulant behandelt werden. Leutenegger müsse jedoch wohl einige Wochen an Krücken gehen, sagte Sulzer weiter. (sda)