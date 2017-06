Boot mit 150 Touristen an Bord in Kolumbien gesunken

Im Norwesten von Kolumbien erlitt ein Freizeitboot mit rund 150 Touristen an Bord Schiffbruch. Die kolumbianische Luftwaffe war am Sonntag mit Helikoptern im Einsatz, um die Menschen von dem sinkenden Schiff auf dem Guatapé Speichersee in der Nähe von Medellín zu retten.

Der Bürgermeister von Medellín sagte, Feuerwehrleute und Taucher seien auf dem Weg zum Unglücksort. Berichte über Verletzte oder Vermisste gab es zunächst nicht.

Boot war wohl überladen

Auf Videos, die in den sozialen Medien verbreitet wurden, war zu sehen, wie das mehrstöckige Boot mit dem Namen «El Almirante» untergeht, während andere Schiffe zur Hilfe eilen. Augenzeugen sagten, dass das Boot überladen schien und die Passagiere keine Schwimmwesten trugen.

Der Speichersee um den allein stehenden Felsen El Peñón ist ein beliebtes Ausflugsziel, das etwa eine Stunde Fahrt von Medellín entfernt liegt. Wegen eines langen Wochenendes war der See am Sonntag besonders gut besucht. (fal/ap)