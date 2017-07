12 Kilometer Stau vor dem Gotthard

Eine weitere Reisewelle sorgt vor dem Gotthard-Strassentunnel für einen langen Stau in Richtung Süden. In der Nacht auf Samstag wuchs er auf 12 Kilometer Länge an. Die Wartezeit für die Reisenden betrug laut TCS am Morgen über zwei Stunden.

#A2 - Luzern -> Gotthard - Zwischen Erstfeld und Göschenen 12 km Stau, Überlastung, Zeitverlust bis zu 2 Stunden und 10 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 22. Juli 2017

Die Blechlawine könnte im Verlauf des Samstags auf bis zu 15 Kilometer anwachsen, wie der Verkehrsinformationsdienst Viasuisse mitteilte.

Bereits am Freitagnachmittag war die Kolonne im Urnerland bis zu elf Kilometer lang gewesen. Die Verkehrsdienste empfahlen als Alternativroute nach Italien die A13 und den San-Bernardino-Tunnel.

Kein Stau Richtung Norden

Für Heimkehrer aus dem Süden dagegen gab es am frühen Samstag vorerst freie Fahrt. Am Freitagnachmittag hatte sich auch vor dem Südportal des Strassentunnels ein Stau von drei Kilometern gebildet. Die Autofahrer hatten 45 Minuten lang auf die Tunneldurchfahrt warten müssen.

In der Schweiz sind zurzeit in allen Kantonen Schulferien. Zudem beginnen dieses Wochenende in fünf deutschen Bundesländern und in den nördlichen Provinzen der Niederlande die Sommerferien. (roy/sda)