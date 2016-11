17 Tote bei Massenkarambolage in China

Bei einer Massenkarambolage auf einer Autobahn in der nordchinesischen Provinz Shanxi sind 17 Menschen ums Leben gekommen. 37 weitere wurden verletzt, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag berichtete.

Der Unfall sei bei schlechtem Wetter mit Schneeregen passiert. 56 Auto seien ineinandergekracht. Mit dem stark gewachsenen Verkehr auf Chinas Strassen ist die Zahl der Verkehrstoten in die Höhe geschnellt.

17 people dead, 37 others were injured after major crash involving 56 vehicles on Beijing-Kunming expressway in Shanxi Province, Mon pic.twitter.com/w3OcmKWxIC