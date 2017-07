17 Verletzte bei Schiesserei an Konzert

In Little Rock, der Hauptstadt des US-Bundestaats Arkansas, sind im Nachtclub «Power Ultra Lounge» 17 Menschen angeschossen worden. Weitere Personen wurden verletzt, als sie flüchteten und niedergetrampelt wurden, wie «ABC News» mit Bezug auf Aussagen der lokalen Polizei berichtet.

Mindestens eine Person befand sich zunächst in einem kritischen Zustand. Später berichtete die Polizei, dass der Zustand neu als stabil eingeschätzt werde. Berichte über Tote liegen keine vor.

LRPD Chief: 17 individuals; age 16 youngest victim; more people may be injured when trying to leave club #ARNews — Price McKeon (@PriceMcKeon) July 1, 2017

#UPDATE as of now ALL 17 confirmed shooting victims are alive. We will provide additional updates as needed. — Little Rock Police (@LRpolice) July 1, 2017

Die Polizei geht nicht von terroristischen Motiven aus. Es sei bei einem Streit während eines Konzerts zu einem Schusswechsel gekommen. Auf den Videos sind Dutzende Schüsse aus mindestens drei verschiedenen Waffen zu hören.

Investigators also looking for evidence outside the club pic.twitter.com/mAi6uRCtcD — Kimberly Rusley (@KATVKimberly) July 1, 2017

Am Abend fand in der «Power Ultra Lounge» anscheinend ein Hip-Hop-Konzert des Künstlers «Finesse 2 Tymes» statt. In den sozialen Medien kursieren etliche Videos, die den Moment der Schiesserei zeigen.

Update folgt... (mch)