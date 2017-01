20 Grad minus – das Rheintal wird schockgefroren

Wer sich dieser Tage draussen aufhält, muss sich warm einpacken. Bei zweistelligen Minus-Temperaturen gilt dies derzeit vor allem für die Rheintaler, die sich ansonsten vergleichsweise eher mildere Temperaturen und Föhn gewohnt sind.

«Meteonews» berichtet unter anderem von -19.7 Grad in Oberriet (SG), -16.6 Grad in Bad Ragaz (SG) und -15.9 Grad in Buchs (SG). Grund für die frostigen Temperaturen sei die sternenklare vergangene Nacht über dem Rheintal. Im Flachland hätten Hochnebel und Bise eine Abkühlung in diesem Ausmass verhindert.

Auch in den höher gelegenen Alpen- und Juratälern war es am Morgen mit Temperaturen von -23.5 Grad in Samedan (GR) oder -22.3 Grad in Andermatt (UR) klirrend kalt.

Für die nächsten Tage sagt «Meteonews» eine leichte Milderung voraus. In den Bergen werden am Sonntag auf 2000 Metern teils sogar ein paar «zarte Plusgrade» erwartet. Im Flachland hält sich der Hochnebel jedoch, die Bise flacht etwas ab. (kat)