20 US-Stahlarbeiter knacken 421-Millionen-Jackpot

Eine 20-köpfige Tippgemeinschaft von Stahlarbeitern aus dem US-Bundesstaat Tennessee hat einen Jackpot von stolzen 421 Millionen US-Dollar geknackt. Die «Tennessee 20» investieren seit längerem wöchentlich 120 Dollar in die «Powerball»-Lotterie.

Bei Sofortauszahlung hat der Jackpot nach Angaben der Lotterie einen Wert von 254 Millionen Dollar. Das bringt jedem Spieler 12,7 Millionen Dollar, abzüglich Steuern. Die Spieler haben sich offensichtlich für diese Art der Auszahlung entschieden.

«Ich habe einfach gekreischt»

Die Gewinner, die seit acht Jahren spielen, zeigten sich vor Journalisten überglücklich. Sie stammen aus 13 verschiedenen Städten des US-Bundesstaates, berichtete die Zeitung «The Tennessean».

The $420.9 million Powerball winners come from 13 cities in Tennessee and Kentucky. https://t.co/yZHlTXu3RK