28 Verletzte bei Schiesserei an Konzert

In Little Rock, der Hauptstadt des US-Bundestaats Arkansas, sind im Nachtclub «Power Ultra Lounge» 28 Menschen angeschossen worden. Die jüngste verletzte Person ist 16 Jahre alt. Weitere Besucher wurden auf der Flucht niedergetrampelt und so verletzt, wie «ABC News» mit Bezug auf Aussagen der lokalen Polizei berichtet.

Mindestens eine Person befand sich zunächst in einem kritischen Zustand. Später berichtete die Polizei, dass der Zustand neu als stabil eingeschätzt werde. Berichte über Tote liegen keine vor.

#UPDATE as of now ALL 17 confirmed shooting victims are alive. We will provide additional updates as needed. — Little Rock Police (@LRpolice) July 1, 2017

Auslöser sei anscheinend ein Streit gewesen, es gebe keinen terroristischen Hintergrund. Wie viele Schützen an dem Vorfall in der «Power Lounge» in Little Rock beteiligt waren, blieb zunächst unklar. Auf den Videos sind Dutzende Schüsse aus mindestens drei verschiedenen Waffen zu hören.

Investigators also looking for evidence outside the club pic.twitter.com/mAi6uRCtcD — Kimberly Rusley (@KATVKimberly) July 1, 2017

Am Abend fand in der «Power Ultra Lounge» ein Hip-Hop-Konzert des Künstlers «Finesse 2 Tymes» statt. In den sozialen Medien kursieren etliche Videos, die den Moment der Schiesserei zeigen.

(mch)