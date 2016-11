5000 Fische in der Eislaufbahn eingefroren

Schlittschuhlaufen auf 5000 gefrorenen Fischen: Die von einem Vergnügungspark in Japan angepriesene Attraktion ist beim Publikum nicht gut angekommen. «Kritische Stimmen sagen, dass es nicht gut ist, Kreaturen als Spielzeug zu nutzen, und dass es Lebensmittelverschwendung ist», sagte Koji Shibata, Sprecher des Space World-Parks in der südwestjapanischen Stadt Kitakyushu. Auf der Facebook-Seite von Space World kritisierte ein Nutzer die Attraktion als «sündhaft». Die Fische seien bereits tot und für den Verzehr nicht geeignet gewesen, sagte der Unternehmenssprecher. Trotzdem sei die Eislaufbahn am Sonntag geschlossen worden. Nun werde das Eis aufgetaut, was etwa eine Woche dauern werde.

Unternehmenschef Toshimi Takeda kündigte eine Gedenkveranstaltung zu Ehren der Fische an, zu der auch ein Shinto-Priester eingeladen werden solle. Dies sei aber schon geplant worden, bevor die Protestwelle begonnen habe. (bor/afp)