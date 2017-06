600 Hochhäuser haben Fassade wie Grenfell Tower

Nach dem verheerenden Grossbrand in London sind auch an anderen britischen Hochhäusern brennbare Verkleidungen gefunden worden. Das sagte Premierministerin Theresa May am Donnerstag vor dem Parlament.

Nach dem Brand im Westen der Hauptstadt mit 79 Toten und Vermissten habe ihre Regierung Prüfungen bei ähnlichen Gebäuden angeordnet, auch wenn die Brandursache noch nicht abschliessend geklärt sei, sagte May. Sie sei darüber informiert worden, dass eine Reihe dieser Tests eine Brennbarkeit ergeben hätten. 600 Hochhäuser hätten eine Fassade wie der Grenfell Tower. Die örtlichen Behörden und Feuerwehren seien benachrichtigt worden, um die Gefahr zu bannen und die Bewohner zu informieren.

May unter Druck

Das Feuer hatte sich vergangene Woche mit grosser Geschwindigkeit durch das 24-stöckige Gebäude gefressen. Die Brandursache ist nicht endgültig geklärt. Möglicherweise wurden bei einem Umbau brennbare Materialien für die Verkleidung verwendet.

May steht wegen der Katastrophe unter Druck. Ihr wird vorgeworfen, Ratschläge nach einem Brand 2013 ignoriert zu haben. (kaf/sda)