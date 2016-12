A13 wieder geöffnet

Im Bündner Südtal Misox ist der Verkehr am Mittwochnachmittag trotz des Waldbrandes wieder teilweise ins Rollen gekommen. Gemäss der Kantonspolizei Graubünden ist die Autostrasse A13 sowie die Hauptstrasse H13 wieder geöffnet. Das bestätigte Roman Rüegg, Sprecher der Kantonspolizei Graubünden, auf Anfrage von baz.ch/Newsnet.

Die Verkehrswege seien am Mittwochnachmittag zeitlich gestaffelt wieder geöffnet worden.

Sowohl im Misox GR als auch in der Region Faido TI mussten Menschen evakuiert werden. Seit dem Mittwochmorgen fliegen mehrere Löschhelikopter, fünf Super Pumas der Schweizer Armee und drei von zivilen Gesellschaften. Aus Sicherheitsgründen wurden über den Brandgebieten durch das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) Flugsperrzonen errichtet, wie die Schweizer Luftwaffe mitteilte.

#Walbrand im #Misox: Zurzeit stehen fünf Super Pumas der Schweizer Armee im Kampf gegen die Flammen im Einsatz. — VBS - DDPS (@vbs_ddps) December 28, 2016

Bereits in der Nacht sind Löschbecken errichtet worden, damit die Helikopter möglichst rasch beladen werden können. Laut einem SRF-Reporter vor Ort rechnet der Einsatzstab aber damit, dass der Brand auch noch morgen oder sogar übermorgen bekämpft werden muss.

Im Misox betrage die Distanz des Brandherds zu den beiden Dörfern Mesocco und Soazza weiterhin je rund 500 Meter, so die Kantonspolizei Graubünden. In Mesocco mussten vier Menschen aus zwei Wohnhäusern evakuiert werden, weil die Flammen gefährlich nahe gekommen waren. Je nach Lage könnte es trotzdem noch zu weiteren Evakuationen oder Strassensperrungen kommen.

Das Gelände ist teils nur schlecht zugänglich, was die Löscharbeiten erschwert. Auch der Wind macht den Feuerwehren das Leben schwer. Es blase ein starker Nordföhn mit Windgeschwindigkeiten von 60 Kilometern pro Stunde, wie MeteoSchweiz mitteilt. Ein Nachlassen des Windes wird am Mittwochabend erwartet.

Im Misox herrscht zudem grosse Trockenheit. Das letzte Mal regnete es im Bündner Südtal am 25. November. Es war der Abschluss einer einwöchigen Regenperiode, wie es am Mittwoch bei MeteoSchweiz auf Anfrage der sda hiess. Gemäss Prognosen von MeteoSchweiz ist der nächste Niederschlag erst in fünf Tagen angesagt, am 2. Januar. Mit grossen Mengen ist allerdings nicht zu rechnen.

