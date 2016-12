Absturz vor Sotschi – Ermittler schliessen Anschlag nicht aus

Der Absturz eines russischen Militärflugzeugs über dem Schwarzen Meer ist laut Armee nicht durch eine Explosion, sondern durch ein «anormales Funktionieren» der Maschine verursacht worden.

uf eine Explosion in der am Sonntag ins Schwarze Meer gestürzten Militärmaschine gefunden. Generalleutnant Sergej Bainetow sagte am Donnerstag:«Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es keine Explosion an Bord gegeben hat.» Die Möglichkeit eines Anschlags werde «dennoch noch nicht verworfen».

Flugschreiber geborgen

Bei dem Absturz der Tupolew-154 kurz nach dem Start von Sotschi nach Syrien waren alle 92 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Beide Flugschreiber wurden geborgen. Bainetow sagte, ein Terroranschlag müsse nicht unbedingt mit Sprengstoff ausgeführt werden. Mehrere Faktoren könnten den Absturz herbeigeführt haben.

Unter den Passagieren waren Mitglieder des weltbekannten Alexandrow-Militärchores sowie die für ihre wohltätige Arbeit bekannte russische Ärztin Jelisaweta Glinka und mehrere Journalisten. Die Musiker sollten für russische Soldaten in Syrien ein Neujahrskonzert geben. (pat/sda)