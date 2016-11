Acht Verletzte bei Schiesserei an US-Universität

Kurz nach einer Warnung vor einem bewaffneten Mann auf dem Campus der State University im US-Bundesstaat Ohio sind mindestens acht Menschen mit Verletzungen in Spitäler gebracht worden. Das bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr in Columbus dem Sender CNN. Während sich zwei davon in stabilem Zustand befänden, gebe es keine Informationen über die anderen, hiess es weiter.

Die Hochschule hat in der Zwischenzeit Entwarnung gegeben. Der Campus sei sicher, teilte die Universität am Mittag (Ortszeit) mit. Eine Warnung an die Studenten sei aufgehoben worden. Der Unterricht falle für den Rest des Tages aus.

UPDATE 1/2 : Shelter in Place lifted. Scene is now secure. ALL classes are canceled on Columbus campus for the remainder of the day. — OSU Emergency Mngmnt (@OSU_EMFP) 28. November 2016

Zu Verletzten und Toten gibt es zu diesem Zeitpunkt jedoch widersprüchliche Aussagen. Die Lokalzeitung «Columbus Dispatch» meldet unter Berufung auf die Polizei, dass neun Menschen mit Verletzungen in Spitäler gebracht worden seien, einer davon schwebe in Lebensgefahr. Ein Verdächtiger sei tot, berichtet die Zeitung zudem auf Twitter. Auch CNN berichtet, dass ein Verdächtiger tot sei und beruft sich dabei auf Einsatzkräfte vor Ort.

Die Bundespolizei FBI bestätigte, dass sie in den Einsatz und die Ermittlungen eingebunden sei. Ein Schütze soll sich laut Aussagen der Polizei in diesem Gebäude befinden. Die Polizeipräsenz ist vor der Lane Avenue Garage am stärksten, berichtet die Studentenzeitung «The Lantern» auf Twitter.

Heavy police presence at the Lane Avenue Garage. Officer on scene said the remaining shooter is believed to be inside. pic.twitter.com/YN9m2mFYUV — The Lantern (@TheLantern) 28. November 2016

Die Ohio State University warnte die Hochschüler zuvor auf dem Uni-Geländevia Twitter: «Schütze auf dem Campus. Lauft, versteckt euch, kämpft.» Die Anordnung «Run, hide, fight» ist ein Standardprozedere, wenn aktive Schützen in Situationen wie dieser für Gefahr sorgen. Sie bedeutet, dass die Betroffenen wegrennen und sich möglichst leise in Sicherheit bringen oder bei unmittelbarer Lebensgefahr als letztes Mittel gegen den Schützen vorgehen sollen.

Buckeye Alert: Active Shooter on campus. Run Hide Fight. Watts Hall. 19th and College. — OSU Emergency Mngmnt (@OSU_EMFP) 28. November 2016

Fernsehbilder zeigten eine grosse Zahl von Einsatzfahrzeugen von Polizei und Feuerwehr in der Nähe des Campus. Studenten warnen via Tweets ihre Mitstudenten.

Police have people on the scene there is a potential second assailant still at large at this time. Continue to seek shelter. — The Lantern (@TheLantern) 28. November 2016

There's at least one body bag present in front of Koffolt Labs. OSU police still advising to take shelter. Situation not under control. pic.twitter.com/fIdvjpwbzD — The Lantern (@TheLantern) 28. November 2016

Die Universitätszeitung «The Lantern» warnte vor einem zweiten Schützen: «Es gibt einen zweiten mutmasslichen Angreifer, der noch frei herumläuft. Haltet euch versteckt.» Die Zeitung berichtet weiter, dass auch Bombenexperten vor Ort sind.

Buckeye Alert: Continue to shelter in place in north campus area. Follow directions of Police on scene. — OSU Police (@OSUPOLICE) 28. November 2016

Es wird zudem dazu geraten, den Anweisungen der Polizei vor Ort Folge zu leisten.

Scary scene at Ohio State. There is currently an active shooter on campus, please help spread the word. #OhioState pic.twitter.com/fUBD8SIP4b — TheFancytastic (@TheFancytastic) 28. November 2016

Police cars, fire truck and ambulance line 19th and College avenues near location where active shooter was reported pic.twitter.com/FKJXSMQnan — The Lantern (@TheLantern) 28. November 2016

Die Ohio State University mit ihren 60'000 Studenten auf dem Hauptcampus in Columbus ist eine der grössten Hochschulen in den Vereinigten Staaten. In den USA hatte es in den vergangenen Jahren häufiger Schieaaereien an Schulen und öffentlichen Einrichtungen gegeben. Bei dem bislang blutigsten Amoklauf an einer US-Hochschule starben im Jahr 2007 an der Virginia Tech in Blacksburg mindestens 33 Menschen, darunter der Täter.

