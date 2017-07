Agressive Schwarzfahrer sorgen für Verletzte

Für Zugbegleiter ist ihre Arbeit nicht immer ungefährlich. In verschiedenen Zügen kam es am Montag zu Auseinandersetzungen zwischen Zugbegleitern und Fahrgästen. Die Fahrgäste fuhren ohne Fahrschein und gingen den Zugbegleiter bei Fahrscheinkontrolle agressiv an.

Der erste Vorfall ereignete sich in einer Regionalbahn zwischen Basel und Müllheim. Bei einer Fahrscheinkontrolle konnte ein 21-jähriger Senegalese keinen gültigen Fahrschein vorweisen und wurde somit vom Zugbegleiter aufgefordert den Zug in Kleinkems zu verlassen. Daraufhin griff der junge Mann den Zugbegleiter an.

Es kam zu einem Gerangel bei dem Beleidigungen fielen. Mehrere unbeteiligte Fahrgäste eilten zur Hilfe und versuchten den Konflikt zu schlichten. Bei Halt des Zuges in Müllheim wurde der agressive Fahrgast schliesslich von der Polizei festgenommen. Der 50-jährige Zugbegleiter blieb unverletzt, nahm sich allerdings den Rest des Tages frei.

Zu einem zweiten Konflikt kam es am Montagabend in einem Zug in Freiburg. Da drei Personen ohne Fahrschein trotz Aufforderung des Lokführers den Zug nicht verliessen, kam es zu einer Auseinandersetzung mit drei anderen Fahrgästen. Zwei der einschreitenden Fahrgäste zogen sich dabei Verletzungen zu. Die Täter flohen in Richtung Innenstadt und sind von der Polizei zur Fahndung ausgeschrieben. (pre/Polizei Freiburg)