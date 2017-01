Anti-Terror-Einsatz in Brüssel

Im Zuge von Terrorermittlungen hat die belgische Staatsanwaltschaft am Samstagabend vier Durchsuchungen im Brüsseler Stadtteil Molenbeek veranlasst. Drei Personen seien festgenommen worden und würden in der Nacht verhört, teilte Sprecherin Ine van Wymersch nach Ende der Polizeiaktion mit.

Waffen oder Sprengstoff seien nicht gefunden worden. Details und Hintergründe wurden zunächst nicht bekannt.

Einige der mutmasslichen Attentäter von Paris und Brüssel 2015 und 2016 hatten in Molenbeek Unterschlupf gefunden. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Belga waren bei der Polizeiaktion am Samstagabend Spezialkräfte und ein Helikopter im Einsatz. Zwei Strassen in Molenbeek seien abgesperrt worden.

In dem Vorort von Brüssel wurde auch der mutmassliche Terrorist Salah Abdeslam festgenommen – er ist einer der Hauptverdächtigen der Anschläge in Paris vor einem Jahr.

Update folgt... (jdr)