Ausfälle: Zugkollision in Winterthur, Erdrutsch nahe Weinfelden

Der Schienenverkehr ab Winterthur in Richtung Zürich ist derzeit unterbrochen. Grund ist eine Kollision zwischen einem Güterzug und einem Baustellenfahrzeug, wie die SBB am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Eine Person wurde verletzt. Die Reisenden müssen mit unbestimmten Wartezeiten rechnen. Angestellte der SBB sind im Einsatz und informieren vor Ort. Wer nach Zürich HB reisen muss, kann dies nur mit Bus via Bassersdorf oder mit der S-Bahn via Schaffhausen.

Erdrutsch nahe Weinfelden

Zwischen Weinfelden und Berg sorgt zudem ein Erdrutsch im morgendlichen Pendlerverkehr für Zugausfälle und unbestimmte Reisezeiten. Betroffen ist gemäss SBB die Linie zwischen Weinfelden und Konstanz. Die Strecke ist für den Bahnverkehr derzeit unterbrochen. Die Fernverkehrszüge IR Zürich HB – Konstanz fallen zwischen Weinfelden und Konstanz aus.

Es sind bereits Extrazüge im Einsatz zwischen Weinfelden – Romanshorn. Zudem verkehren Shuttlezüge von Kreuzlingen nach Konstanz. Zwischen Kreuzlingen und Weinfelden sind in beide Richtungen Ersatzbusse im Einsatz.

Reisende von Zürich HB nach Kreuzlingen und Konstanz sollgen gemäss der SBB den InterCity (IC) und den InterRegio nach Weinfelden benützen und in Weinfelden auf den Bahnersatzbus nach Kreuzlingen umsteigen.

Reisende von Konstanz und Kreuzlingen nach Winterthur – Zürich HB wird geraten den Bahnersatzbus Kreuzlingen nach Weinfelden zu benützen.

Die S-Bahnzüge S 14 Weinfelden – Konstanz fallen zwischen Weinfelden und Berg aus. Auch hier verkehren Ersatzbusse Weinfelden – Kehlhof – Berg. Die Anschlüsse Bus/Bahn in Weinfelden + Berg sind gewährleistet.

Alle betroffenen Passagiere müssen mehr Reisezeit einberechnen.

Alternative Reisemöglichkeit: Reisende von Weinfelden nach Kreuzlingen reisen via Romanshorn. Fahrausweise sind auch über den Umleitungsweg gültig.