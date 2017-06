Auto fährt in Passanten in Newcastle

Nach Berichten über ein Fahrzeug, das in eine Menschenmenge gefahren ist, ist eine bewaffnete Polizeitruppe zur Westgate Road in Newcastle England ausgerückt. Laut Medienberichten soll eine Gruppe von Muslimen dort das Ende des Ramadans gefeiert haben.

Sechs Menschen wurden verletzt, wie dei Polizei mit einem Tweet bestätigt hat. Augenzeugen berichteten zuvor, dass der Wagen sechs oder sieben Menschen erfasst habe. Vor Ort sollen auch viele Kinder sein.

Die Polizei sagt, sie gehe nicht von einem Terroranschlag aus. Medienberichten zufolge wurde die 42-jährige Fahrerin des Wagens verhaftet.

Police say inquiries are ongoing to establish exactly what happened, but it is not believed to be terror-related https://t.co/waPudKPch9 pic.twitter.com/LjYgFrzxOD