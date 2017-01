Autobombe explodiert nahe Gericht im türkischen Izmir

In der Nähe eines Gerichtsgebäudes in der westtürkischen Stadt Izmir ist Medienberichten zufolge am Donnerstag eine Autobombe explodiert. Die Polizei habe nach der Explosion zwei mutmassliche Attentäter erschossen, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Ein weiterer Verdächtiger werde noch gesucht. Durch die Autobombe seien mindestens zehn Menschen verletzt worden, meldete der Nachrichtensender NTV. Mehrere Krankenwagen rasten zum Ort des Anschlags in der normalerweise ruhigen Stadt an der Ägäis.

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, zahlreiche Krankenwagen seien am Ort der Detonation. Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Auf Fernsehbildern vom Ort der Explosion waren Flammen und Rauch zu sehen.

Izmir bislang verschont geblieben

Izmir ist nach Istanbul und Ankara die grösste Stadt der Türkei. Seit der Eskalation der Gewalt im Land im Sommer 2015 ist Izmir bislang von schweren Anschlägen verschont gewesen.

Erst in der Silvesternacht hatte ein Terrorist in einem Club in Istanbul 39 Menschen getötet. Die Verantwortung für die Tat in Istanbul hat die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für sich reklamiert.

#BREAKING: Blast near courthouse in #izmir, #Turkey

MORE: Dogan News Agency reports 1 terrorist killed in #Izmir attack, 3 ppl wounded pic.twitter.com/beenYdLbZV — The Ankara Times (@TheAnkaraTimes) 5. Januar 2017

(kat/AFP)