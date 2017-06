Badeverbot am Ballermann

Ein etwa zwei Meter langer Blauhai hat am Samstag Badegäste in Illetes in der Nähe von Palma erschreckt. Das Tier schwamm zwischen 12 und 13 Uhr sehr nah an die Küste heran. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich viele Menschen im kristallklaren Meer. Panikartig flüchteten die Badenden aus dem Wasser.

Mittlerweile, so berichten deutsche und lokale Medien, sei am Sonntagnachmittag auf der Höhe von Balneario an der Playa de Palma ein zweiter Hai gesichtet worden. Deshalb gelte ab sofort ein striktes Badeverbot. Ein Rettungsschwimmer hatte den rund anderthalb Meter langen Fisch erblickt und sofort die rote Fahne (Badeverbot) gehisst. Der Strandabschnitt wurde in Folge für mehrere Stunden gesperrt. Gemäss Experten soll der Hai die Orientierung verloren haben.

Der erste Hai liess sich keine fünf Minuten blicken, hiess es aus dem Rathaus der Gemeinde Calvià gegenüber der lokalen Zeitung «Diario de Mallorca». Der Hai war so schnell wieder weg, dass nicht einmal die Küstenwache der Guardia Civil alarmiert werden konnte. Der Zivilschutz wurde losgeschickt, konnte das Tier aber nicht mehr finden. (NXP)