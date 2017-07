Beim Onanieren erwischt – Bewährung in Gefahr

Der ehemalige US-Footballstar O.J. Simpson wird heute nach mehr als acht Jahren hinter Gittern um eine vorzeitige Haftentlassung bitten. Der 70-Jährige wird per Videokonferenzschaltung aus der Lovelock Haftanstalt in Nevada vor einem zuständigen Gremium beantragen, den Grossteil seiner insgesamt 33-jährigen Haftstrafe erlassen zu bekommen und im Oktober auf freien Fuss zu dürfen. 2008 war er wegen bewaffneten Raubüberfalls und Angriffs mit einer Waffe verurteilt worden.

Der «Prozess des Jahrhunderts» gegen Simpson fand in den 1990er Jahren statt. Der ehemalige Sportstar war 1997 für nicht schuldig befunden worden, angeklagt war er wegen Mordes an seiner Ex-Frau und ihres Freundes. An die Opferfamilien musste er 33,5 Millionen Dollar zahlen. Viele Amerikaner glauben, dass er damals einer gerechten Strafe entkam und das Urteil im späteren Prozess deshalb relativ hart ausfiel.

Verweis wegen Selbstbefriedigung

Laut der britischen Zeitung «Daily Mail» wurde er im Juni von einer Wärterin in seiner Zelle im Gefängnis von Nevada beim Onanieren erwischt. Gemäss einem Insider steht «auf Selbstbefriedigung vor anderen ein schriftlicher Verweis.»

Bis Juni hatte sich Simpson in Haft nichts zuschulden kommen lassen und damit die besten Chancen, wegen guter Führung auf Bewährung entlassen zu werden. Wegen dieses Vorfalls könnte er jetzt aber Probleme mit dem Bewährungsausschuss bekommen. (chi/dapd)