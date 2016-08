Bergsteiger im Monte-Rosa-Massiv in den Tod gestürzt

Drei Schweizer Bergsteiger sind auf der Südseite des Monte-Rosa-Massivs 800 Meter in die Tiefe gestürzt. Fünf Überlebende wurden gerettet.

Teilen und kommentieren Tweet 0 Artikel als E-Mail versenden Empfänger (E-Mail)* Absender (E-mail)* Ihre E-Mail wurde abgeschickt. Korrektur-Hinweis Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler. Tippfehler/Rechtschreibung Interpunktion Grammatik Sachlich Technisch E-Mail* gültige E-Mail-Adresse fehlt

Drei Schweizer Bergsteiger sind am frühen Sonntagmorgen auf der Südseite des Monte-Rosa-Massivs in den Tod gestürzt. Sie fielen 800 Meter in die Tiefe, nachdem sich grosse Schneemassen losgelöst hatten. Fünf Überlebende wurden von italienischen Rettungsmannschaften in eine Berghütte gebracht, wie mehrere Nachrichtenagenturen meldeten.

Update folgt... (ij/sda)