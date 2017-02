Berliner Polizei zieht Meldung über U-Bahn-Angriff zurück

Im vermeintlichen neuen Fall roher Gewalt in der Berliner U-Bahn haben Ermittlungen der Polizei zu neuen Erkenntnissen geführt. Der am Dienstagabend eine Treppe im U-Bahnhof Boddinstrasse hinab gestürzte Mann sei nicht absichtlich gestossen worden, teilte die Polizei am Mittwoch nach Auswertung von Videoaufzeichnungen mit. Demnach wurde der 62-Jährige versehentlich von zwei Männern angerempelt, die zu dem Zeitpunkt selbst auf der Flucht waren.

Nach Polizeiangaben flohen die beiden Männer vor einem Dritten, der mutmasslich mit einem Messer bewaffnet gewesen sei. Die Hintergründe der Verfolgungsjagd wurden noch ermittelt. Der gestürzte 62-Jährige habe keine schweren Verletzungen davon getragen, teilte die Polizei weiter mit. Am Morgen war die Polizei unter Berufung auf Zeugen noch davon ausgegangen, der Verletzte sei absichtlich die Treppe in dem U-Bahnhof im Bezirk Neukölln hinunter geschubst worden.

Gewalttaten auf Bahnhöfen der U-Bahnlinie 8 hatten zuletzt mehrfach für Aufsehen gesorgt. Im Dezember sorgte die brutale Attacke auf eine Frau im U-Bahnhof Hermannstrasse bundesweit für Empörung. Auf Bildern einer Überwachungskamera war zu sehen, wie ein Mann der 26-Jährigen ohne erkennbaren Grund in den Rücken trat, so dass sie die Treppe hinab stürzte. Der Täter und drei Begleiter flüchteten danach. Ein 27-jähriger Verdächtiger aus Bulgarien wurde nach Tagen festgenommen.

Vor Weihnachten zündete eine Gruppe junger Männer Kleidungsstücke eines in dem U-Bahnhof Schönleinstrasse schlafenden Obdachlosen an. Passanten retteten den Mann, er blieb unverletzt. Festgenommen wurden sieben Jugendliche und junge Männer aus Syrien und Libyen. Mitte Januar stiessen dann Unbekannte einen 26-Jährigen auf die Gleise im U-Bahnhof Kottbusser Tor. Der Mann konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen.

(woz/AFP)