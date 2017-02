Bewaffneter löst Panik in Istanbuler Spital aus

Ein bewaffneter Polizeibeamter hat sich in einem Istanbuler Krankenhaus in einem Zimmer verbarrikadiert und Panik verursacht. Wie ein Krankenhaussprecher am Mittwoch sagte, versuchte der Beamte, der sich in psychiatrischer Behandlung befand, sich das Leben zu nehmen.

Der namentlich nicht identifizierte Krankenhaussprecher, der in Videoaufnahmen der privaten Nachrichtenagentur Dogan zu sehen war, sagte, alle Mitarbeiter seien aus der psychiatrischen Abteilung in Sicherheit gebracht worden. Verhandlungsführer der Polizei versuchten, den Polizeibeamten zu überzeugen, sich nicht zu töten, sagte er.

Türkische und internationale Medien hatten zunächst berichtet, der Mann habe in der Klinik Cerrahpasa Ärzte und weitere Angestellte als Geiseln genommen.

BREAKING: Turkish media reports say armed man holds staff hostage at a hospital in Istanbul. — The Associated Press (@AP) 1. Februar 2017

(woz)