Bombe explodiert vor Polizeigebäude in Brüssel

Angreifer haben beim Institut für Kriminologie im Norden der belgischen Hauptstadt einen Sprengsatz gezündet. Verletzt wurde niemand, doch der Sachschaden am Gebäude ist gross.

In Brüssel hat es belgischen Medienberichten zufolge am Montag einen Bombenanschlag auf das Kriminologische Institut gegeben. Verletzt wurde dabei niemand.

In den frühen Morgenstunden durchbrach gemäss dem TV-Sender RTL zunächst ein Fahrzeug mehrere Absperrungen vor der Einrichtung im Norden der belgischen Hauptstadt. Dann hätten der oder die Angreifer einen Sprengsatz in der Nähe der Laboratorien gezündet, die daraufhin in Brand geraten seien. Der Schaden am Gebäude sei gross.

Die belgischen Sicherheitskräfte sind seit den Selbstmordanschlägen vom März in erhöhter Alarmbereitschaft. Damals waren bei Bombenanschlägen am Flughafen und in einer Metro-Station im EU-Viertel 35 Menschen gestorben.

