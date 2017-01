Bus mit Ziel Schweiz in Frankreich verunfallt

In Frankreich ist ein Bus mit einer portugiesischen Reisegesellschaft verunfallt, der auf dem Weg in die Schweiz war. Nach Behördenangaben starben mindestens vier Menschen. 21 weitere wurden verletzt. Unter diesen sind drei Schwerverletzte, wie der französische Innenminister Bruno Le Roux am Sonntag mitteilte. Zunächst war von fünf Toten die Rede gewesen, ein Mensch konnte jedoch reanimiert werden. Nach Behördenangaben ist die Opferzahl jedoch noch provisorisch.

Saône-et-Loire: au moins 4 morts et 27 blessés dans un accident de bus https://t.co/pk9HMuADSc pic.twitter.com/u7jgOigDS7 — BFMTV (@BFMTV) 8. Januar 2017

Der Bus mit ungefähr 40 Plätzen ist auf der N79 zwischen Charolles und Mâcon im Osten Frankreichs verunfallt, berichtete das Nachrichtenportal Creusot-Infos.com. Unter den Passagieren hätten sich keine Kinder befunden. Das Fahrzeug sei am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr im Département Saône-et-Loire von der Strasse abgekommen, möglicherweise wegen Glatteis auf der Strasse. Die Region ist wie der Grossteil des Zentrums und des Ostens Frankreichs von einer Kältewelle betroffen. Der Wetterdienst hatte vor Glatteis gewarnt.

Im vergangenen März waren zwölf portugiesische Insassen eines aus der Schweiz kommenden Kleinbusses tödlich verunglückt, als ihr Fahrzeug auf derselben Nationalstrasse weiter westlich mit einem Lastwagen zusammenstiess. Der Strassenabschnitt gilt als Unfallschwerpunkt. In französischen Medien wird die Strasse auch «Todesstrecke» genannt. (chi/sda)