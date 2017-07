Dalís Schnurrbart ist noch vollständig erhalten

Der Leichnam des spanischen Surrealisten Salvador Dalí (1904-1989) ist anscheinend in einem guten Zustand. Dies erklärte die Bürgermeisterin des Ortes Figueres, Marta Felip, nach der Exhumierung des einbalsamierten Körpers. Felip war in der Nacht zum Freitag bei den Arbeiten im «Theater-Museum Dalí» dabei, in dem der Maler in einer Krypta begraben liegt. «Er ist gut konserviert», sagte die Bürgermeisterin zu den vor dem Gebäude wartenden Journalisten.

So sei auch der berühmte Schnurrbart des Künstlers vollständig erhalten. Wie die Dalí-Stiftung weiter mitteilte, stand das Schnurrbart-Haar bei der Öffnung des Sarges wie von Dalí gewünscht auf «zehn Uhr zehn».

Die Exhumierung zur Klärung einer Vaterschaftsklage habe etwa fünf Stunden gedauert, berichtete die Nachrichtenagentur Europa Press am Freitagmorgen. Gerichtsmediziner haben unter anderem Haare sowie Proben von Nägeln und Knochen des einbalsamierten Leichnams entnommen. Wegen der Chemikalien wie Formalin, mit denen Dalí einbalsamiert worden war, sei es schwierig gewesen, brauchbare Proben von anderen Körperteilen zu nehmen.

Dalí soll jetzt wieder in Frieden ruhen

Der Generalsekretär der Gala-Salvador-Dalí-Stiftung, Lluís Peñuelas, betonte an einer Pressekonferenz erneut, wie unglücklich die Stiftung über die von einem Richter angeordnete Massnahme gewesen sei. «Dies war eine sehr unbequeme Situation für die Stiftung, uns hat das alles sehr traurig gemacht - und nicht nur uns, sondern viele Menschen, die Salvador Dalí geliebt haben», zitierten spanische Medien Peñuelas. «Aber das Wichtigste ist, dass Dalí jetzt wieder in Frieden ruhen kann.»

Die Proben sollen nun von Experten mit denen der Klägerin Pilar Abel Martínez abgeglichen werden. Sie behauptet, Dalís Tochter zu sein. Ihre Mutter habe in den 1950er Jahren eine geheime Liebesbeziehung zu dem Künstler unterhalten.

Beträchtliches Erbe

Dalí liegt seit fast 30 Jahren in einer Krypta seines «Theater-Museum Dalí» begraben. Während vor dem Gebäude Hunderte Journalisten und Schaulustige warteten, fand die Exhumierung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Am 18. September will der Richter sein Urteil fällen.

Das Erbe Dalís wurde in seinem Todesjahr 1989 auf 136 Millionen Dollar geschätzt und dürfte seither deutlich gestiegen sein. Aktuell gehört das gesamte Erbe dem spanischen Staat und wird von der Dalí-Stiftung verwaltet. Abel könnte als einzige Tochter Dalís mindestens ein Viertel davon erstreiten.

Der Surrealist Dalí wurde 1904 in Figueres geboren und starb dort im Alter von 84 Jahren. Seine Ehefrau, die «Gala» genannte Russin Elena Iwanowa Diakonowa, war jahrzehntelang als Muse an seiner Seite. Kinder hatte das Paar keine. (nag/sda)