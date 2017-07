Der Wochenstart fällt deutlich ins Wasser

Starke Regengüsse am Samstagabend zwischen 22.15 und 23.15 Uhr sorgten in den Kantonen Luzern und Zug für Überschwemmungen, wie Leserreporter berichteten. Die Strassen in der Stadt Luzern seien überflutet gewesen. Das Musikfestival Blue Balls würde wortwörtlich ins Wasser fallen, schrieb eine Leserin. «Land unter in Luzern» lautete ein anderer Kommentar.

Auch Videos auf Twitter machen die Gewalt des Unwetters deutlich:

Polizei und Feuerwehr hätten 50 Einsätze in der Stadt Luzern und Umgebung gehabt, erklärte die Luzerner Kantonspolizei gegenüber baz.ch/Newsnet. Es hätte stark gewindet, geblitzt und gedonnert. Die meisten Einsätze seien wegen der grossen Wassermassen auf den Strassen gewesen.

Die blitzreichen Gewitter entluden sich am Samstagabend im Berner Oberland und zogen via zentrales Mittelland bis nach Süddeutschland, wie MeteoNews mitteilte. Gemäss den Meteorologen von SRF brachte die starke Gewitterfront, die über die Schweiz fegte, 25'000 Blitzeinschläge.

Betroffen war auch das Tessin. Dabei kam es zu kräftigem Regen mit zwischen 10 bis 30 Liter pro Quadratmeter, vereinzelt hagelte es und stürmte heftig.

Im Kanton St. Gallen wurde in Rapperswil eine Open-Air-Kino-Vorstellung auf dem Hauptplatz abgebrochen. Nach Angaben der «Südostschweiz» knickte am späten Abend eine Sturmböe die aufblasbare Leinwand um. Auf Fotos war zu sehen, wie die Leinwand zusammengefallen war.

Wochenbeginn fällt ins Wasser

Und das Regenwetter bleibt uns auch die nächsten Tage erhalten. «Der Sommer macht Pause», sagt Roger Perret zu baz.ch/Newsnet, «hochsommerlich wird es voraussichtlich erste wieder nächstes Wochenende.» Mit starken Gewittern sei zwar vorerst nicht mehr zu rechnen, doch der Wochenbeginn dürfte definitiv ins Wasser fallen. Ab Mitte Woche dürfte sich die Sonne dann zögerlich zurückmelden.

«In den nächsten Tagen bleibt es ruhig, mit Unwettern ist nicht zu rechnen. Das Gewitterrisiko steigt dann erst ab kommenden Wochenende wieder an», so Perret. Stimmen die aktuellen Wetter-Modelle, wird es ab Sonntag denn auch wieder richtig warm – mit Temperaturen bis zu 28 Grad. (fal/roy/SDA)