Die Puppe, die zum Raubtier wird

Wie filmt man etwas, was überhaupt nicht da ist? Eine Frage, mit der Produzenten von teuren Hollywood-Filmen regelmässig konfrontiert sind. Als Zuschauer hingegen macht man sich weniger Gedanken darüber, was nun echt ist – und was mit dem Computer eingefügt wurde. Umso erstaunlicher ist es, wenn man einmal vor Augen geführt bekommt, wie bestimmte Szenen entstanden sind.

Auf der Plattform Reddit hat ein Nutzer kürzlich eine Sammlung von Vorher-nachher-Bildern veröffentlicht und begeisterte damit die Onlinegemeinde. Einer der Kommentatoren meint dazu etwa: «Jetzt bin ich ein bisschen mehr beeindruckt von der Leistung der Schauspieler. Ich meine, sie schauen so fasziniert ins grüne Nichts, als wäre es die verdammte Fantasywelt von Narnia.» (jha)