«Die Wut ist grösser als der Schmerz»

Wie reagieren die Italiener auf die Erdbebenkatastrophe? Was bleibt nach dem Unglück? Dazu Korrespondent Oliver Meiler.

Welcher Eindruck bleibt nach den gestrigen Ereignissen?

Am erstaunlichsten war die enorm grosse Mobilisierung. Sehr schnell waren sehr viele Mittel, Helfer und Freiwillige vor Ort, obwohl es sich um abgelegene Gemeinden handelte, die wegen der zerstörten Strassen nur schwer erreichbar waren. Das Ausmass der Hilfsaktion, die Solidarität und Hilfsbereitschaft haben mich am meisten beeindruckt. Wenn es eine Katastrophe gibt, ist dieses Land unglaublich generös, leidenschaftlich und schnell. Im Notfall reagieren die Italiener grossartig, aber der Notfall müsste ja nicht sein.

Sie meinen die Diskussion um erdbebensicheres Bauen.

Genau. Einmal mehr rückt die Debatte über ein Land in den Vordergrund, das es nicht schafft, sich angemessen auf die ständige Gefahr durch Erdbeben vorzubereiten. Trotz allen Appellen und Warnungen sind immer noch 70 Prozent der Häuser in Italien nicht so gebaut, wie sie sollten. In L’Aquila, das vor sieben Jahren durch ein grosses Beben zerstört wurde, hat man erst die Hälfte wieder aufgebaut. Nach jedem Unglück gibt es einen Aufschrei, aber es passiert danach nicht viel. Das ist heute das grosse Thema in den italienischen Zeitungen.

Gibt es einen Schuldigen?

Es gibt keinen einzelnen Schuldigen, das ganze Land wird verantwortlich gemacht. In der öffentlichen Debatte wird nicht nur die Politik kritisiert, zu wenig zu unternehmen. Es gibt auch viel Selbstkritik. Die Italiener haben in solchen Momenten die Gabe oder Angewohnheit, sehr hart mit sich selbst ins Gericht zu gehen. Wieso werden die schon lange vorhandenen Massnahmen gegen Erdbeben in den Gemeinden nie richtig umgesetzt? Wie viel Korruption ist im Spiel? Solche Fragen werden diskutiert.

Ist Wut der vorherrschende Gefühlszustand?

In der Tat hat die Wut heute – am Tag nach dem Unglück – schon Überhand über den Schmerz genommen. Die Wut über das eigene Unvermögen als Land, Geld am richtigen Ort einzusetzen, ist grösser als die Bedrückung über die Katastrophe.

Zeigen das ganze Ausmass der Katastrophe: Drohnenbilder der zerstörten Ortschaft Pescara del Tronto. (Video: Reuters)

Trotzdem scheint das Unglück Italien besonders hart zu treffen.

Natürlich, denn jeder Italiener kennt die Situation, in der die Katastrophe geschah. Das Erdbeben passierte in den Sommerferien, wenn viele aufs Land zu ihren Verwandten fahren und die ganze Familie zusammen ist. Deshalb sind so viele Kinder unter den Opfern. Für die Italiener ist das Unglück auch aus diesem Grund besonders gross. Sie hoffen, dass wie in L’Aquila vor sieben Jahren noch Tage nach dem Beben Überlebende gefunden werden. Aber parallel dazu regen sie sich über das unfähige System auf, im Wissen, dass es viel Zeit, Geld und Arbeit bräuchte, um das grosse Problem wirklich zu lösen.

Wird Regierungschef Matteo Renzi zugetraut, dieses Problem anzupacken?

Wie immer hat die Regierung den sofortigen Wiederaufbau und das Treffen von Massnahmen versprochen. Die Bevölkerung glaubt Renzi aber nicht wirklich. Und das hängt nicht an ihm: Es ist ganz einfach schwierig, wenn nicht unmöglich, schnell die Mittel und einen nationalen Plan zu finden, um etwa 70 Prozent aller Häuser in Italien nachträglich zu sanieren. Ein erster Schritt wäre, dass der Staat seine Einrichtungen, also die Schulen und Ämter und Krankenhäuser, sicher bauen würden. Aber auch das ist nicht immer der Fall. Vieles, was in der Vergangenheit versprochen wurde, wurde nicht umgesetzt. (Tages-Anzeiger)