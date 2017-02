Diese Tür war für Superbowl zu provokant

So politisch wie dieses Jahr war die Superbowl selten. Nicht nur Lady Gaga versetzte Trump mit ihrer Forderung nach mehr Toleranz einen Seitenhieb. Auch die meisten TV-Spots, sonst oft humorvoll und Kult, waren dieses Mal stark politisch, wie Huffingtonpost.com schreibt. Sie nutzten das Football-Finale in den USA für eine indirekte Botschaft an US-Präsident Donald Trump.

«The Journey Begins» von 84 Lumber Während der Superbowl wurde nur der erste Teil, «The Journey Begins», gezeigt. (Video: Youtube)

Der umstrittenste Spot ist bei weitem jener der US-Baustofffirma 84 Lumber. Er zeigt, wie eine mexikanische Mutter mit ihrer Tochter die schwierige Flucht in die USA antreten. Das Ende des TV-Spots zeigt, wie die beiden Hand in Hand Richtung Sonnenaufgang gehen. Eine Einblende verweist auf eine Internetseite, auf der zu sehen sei, wie die Geschichte ausgeht.

Die komplette Version mit der Trump-Mauer: «The Complete Journey» von 84 Lumber (Video: Youtube/84 Lumber)

Die komplette Version, «Complete Journey», beinhaltet jedoch eine fertiggebaute Mauer, die den beiden den Weg in den Norden versperrt und die beiden zur traurigen Verzweiflung bringt. Doch plötzlich sehen sie eine – wahrscheinlich von 84 Lumber eingebaute – gigantische Holztür, die ihnen den Zugang zur USA freigibt. Der Spot endet mit dem Satz: «The will to succeed is always welcome here», auf Deutsch: «Der Wille, etwas zu schaffen, ist hier immer willkommen.»

Die Werbung musste bereits im Vorfeld geändert werden, da der TV-Sender Fox, bekannt als Trump-freundlich, sich weigerte, den Spot zu zeigen, wie die «Frankfurter Allgemeine» berichtete. Weil Fox «Bedenken wegen einiger Inhalte» hatte, wurde die Mauer für die Fernsehversion herausgeschnitten.

Es wird gefordert, dass alle an einem Strang ziehen sollen

Toleranz scheint das meistbehandelte Thema zu sein. Dafür wird sogar auf Trumps Frisur angespielt:

«4 Years of Awful Hair» – A 10 Hair Care «Amerika, uns stehen mindestens vier Jahr schrecklichen Haars bevor.» (Video: Youtube/Commercials)

Dafür basiert der Toleranz-Spot von Budweiser auf der Geschichte von Adolphus Busch, dem Gründer des Bierbrauers. Doch auch die Werbungen von Autohersteller Ford und Online-Zimmervermittler Airbnb fordern mehr Toleranz.

«Born the Hard Way» von Budweiser «Wenn dich nichts von deinem Traum abhalten kann» (Video: Youtube/budweiser)

«Go Further» von Ford «Niemand mag es, festzustecken»: Ist das ein Drachen oder ein Symbol für die Rechte der LGBT-Community. (Video: Youtube/Ford Motor Company)

#Weaccept von Airbnb «Egal wer du bist, woher du kommst, wen du liebst oder anbetest, wir gehören alle dazu.» (Video: Youtube/Airbnb)

Das Football-Finale gilt mit rund 110 Millionen Zuschauern allein in den USA als die TV-Übertragung mit den höchsten Einschaltquoten. Angeführt vom überragenden Star-Quarterback Tom Brady (39) setzten sich die New England Patriots, der Favorit in Houston, vor über 70'000 Zuschauern nach einem 3:28-Rückstand noch mit 34:28 nach Verlängerung gegen die Atlanta Falcons durch.

Die Hintergründe

Trump hatte vor mehr als einer Woche per Dekret angeordnet, dass Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern 90 Tage lang keine Visa für die USA erhalten dürfen. Sämtlichen Flüchtlingen wurde die Einreise für 120 Tage untersagt, syrischen Flüchtlingen sogar auf unbestimmte Zeit.

Am Freitag hob ein Bundesrichter in Seattle das Einreiseverbot auf eine Klage des Generalstaatsanwalts des Bundesstaates Washington hin vorläufig auf. Das Urteil gilt landesweit. Das Weisse Haus kündigte jedoch an, die Entscheidung anzufechten.

Update folgt... (sep)