Hotel in Arosa steht in Flammen

Gegen 15.59 Uhr ging am Freitagnachmittag bei der Kantonspolizei Graubünden die Meldung ein, dass das Posthotel Holiday Villa in Arosa GR in Flammen steht.

Das Feuer hat auch mehrere vor dem Hotel parkierte Autos zerstört. Es sei ein «grösserer Einsatz» im Gange, bestätigt die Kantonspolizei Graubünden auf Anfrage von baz.ch/Newsnet den Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und mehrere Ambulanzen seien vor Ort. Zwei Rega-Helikopter sind im Einsatz, wie die Rega mitteilt.

Eine Leserin vor Ort vermutet mehrere Verletzte. Die Feuerwehr sei derzeit daran, das Dach aufzuschneiden. «Die Flammen schiessen durch das Dach», sagt sie. Sie vermutet, dass das Feuer in der Pizzeria im Erdgeschoss des Gebäudes ausgebrochen ist.

Sie schildert dramatische Szenen: «Die Gäste flohen aufs Vordach des Hotels, doch dort hatte es keine Leiter.» Anwohner seien den Gästen dann zu Hilfe geeilt. «Es brennt lichterloh», sagt sie.

Update folgt... (pat)