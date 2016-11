Dutzende Unfälle nach Glatteis

Nebel und tiefe Temperaturen führten in fast allen Regionen der Schweiz zu Reifglätte. Laut Viasuisse führten Unfälle auf den Autobahnen zu Verkehrsbehinderungen und Staus.

In der Region Zürich auf der A1 von Bern Richtung St. Gallen zwischen Seebach und Wallisellen kam es zu mehrere Unfällen. Der Verkehr staute sich gemäss Viasuisse zeitweise bereits zwischen dem Limmattalerkreuz und Zürich-Nord in Richtung St. Gallen. Autofahrern mussten mit bis zu 45 Minuten Wartezeit rechnen.

Stau gab es nach einem Unfall auch auf der A1 von Bern Richtung Zürich. Der rechte Fahrstreifen war blockiert.

Stau in der Ostschweiz

In Bern staute sich der Verkehr nach mehreren Unfällen zwischen Bern-Neufeld und der Verzweigung Wankdorf. Auf der A6 von Lyss nach Bern war es zwischen Lyss-Süd und der Verzweigung Schönbühl ebenfalls zu mehreren Unfällen gekommen.

In der Ostschweiz staute sich der Verkehr auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen Rheineck und der Verzweigung Meggenhus – der Verkehr konnte laut Viasuisse nur noch über den Pannensteifen ausweichen. Auch in den in anderen Regionen der Schweiz führten diverse Unfälle zu Behinderungen und Staus.

Live-Verkehrsinformationen gibt es beim TCS. Auch Meteonews.ch warnt vor Eisglätte. (chk/pat)