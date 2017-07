Ein Toter und Verletzte auf Riesenschaukel

Ein Mann ist nach Feuerwehr-Angaben bei einem Unfall auf einem Fahrgeschäft auf einem der grössten US-Jahrmärkte ums Leben gekommen. Sieben weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Der Zwischenfall ereignete sich am Eröffnungstag des Ohio State Fair in Columbus. Auf dramatischen Videoaufnahmen, die sich in den sozialen Netzwerken verbreiteten, war zu sehen, wie sich offenbar eine Sitzreihe von einer Riesenschaukel löste und zu Boden krachte.

VIDEO: One dead, at least five hurt in horrible accident at Ohio State Fair. https://t.co/JuziBv60nk…. pic.twitter.com/tO1mmz3Pgo — Nina Harrelson ???? (@NinaHarrelsonTV) 27. Juli 2017

Einige der Fahrgäste seien durch die Luft geschleudert worden, sagte der Bataillonsführer der Feuerwehr, Steve Martin. Auch der Mann, der bei dem Unfall ums Leben kam, sei aus seinem Sitz geschleudert worden. Nach Behördenangaben befanden sich noch drei Verletzte in Krankenhäusern.

«Fire Ball» mehrmals überprüft

An dem Fahrgeschäft seien vor dem Start des Jahrmarktes keine Sicherheitsmängel festgestellt worden. Es sei, wie alle anderen Fahrgeschäfte, zuvor mehrmals überprüft worden, sagte der Direktor des Landwirtschaftsministeriums von Ohio, David Daniels. Das Fahrgeschäft mit dem Namen «Fire Ball» sei zu verschiedenen Zeitpunkten des Aufbaus geprüft und am Mittwoch zum Betrieb abgenommen worden.

Ohio Gov. John Kasich confirms ride in question was inspected multiple times. https://t.co/zfI3oyQeFh — NBC News (@NBCNews) 27. Juli 2017

Ohios Gouverneur John Kasich sagte, er sei zutiefst traurig über den Unfall, den Verlust von Leben und dass Menschen auf dem Jahrmarkt verletzt wurden. Er habe eine Untersuchung zu dem Vorfall angeordnet, so Kasich. Alle Fahrgeschäfte sollten vorerst geschlossen bleiben, bis es zusätzliche Sicherheitsüberprüfungen gegeben habe. Bei dem Unfall handele es sich um eine tragische Tragödie.

There has been a report of a ride incident. We are investigating and will report information as available. — Ohio State Fair (@OhioStateFair) 26. Juli 2017

Die Firma, die das Fahrgeschäft herstellt, erklärte in einer Beschreibung auf seiner Internetseite, dass der «Fire Ball» eines der beliebtesten Fahrgeschäfte sei. Der Hauptarm der Schaukel schwinge bis zu zwölf Meter über dem Boden und drehe sich dabei 13 Mal pro Minute um sich selbst. Das Unternehmen äusserte sich zunächst nicht zu dem Unfall. Der Jahrmarkt-Betreiber wollte den Unfall zunächst nicht kommentieren. Auf seiner Twitter-Seite gab er lediglich bekannt, dass es einen Vorfall gegeben habe und dieser untersucht werde. Der Jahrmarkt in Columbus soll noch bis zum 6. August geöffnet sein. (chk/AP)