Ein Toter und drei Verletzte nach Angriff im Wallis

In der Nähe der Einsiedelei Longeborgne in Bramois VS hat die Polizei am Sonntag nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung einen Toten und drei Verletzte gefunden. Die Hintergründe sind unklar.

Am Weihnachtstag kurz vor 9 Uhr meldete sich eine 70-jährige Frau mit Schnittverletzungen auf der Notfallstation des Spitals in Sitten. Gestützt auf ihre Äusserungen begab sich die Walliser Kantonspolizei nach Bramois.

Toter im Bachbett

Hier traf sie auf zwei verletzte Männer im Alter von 70 und 30 Jahren, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst. Der jüngere wurde mit schweren Verletzungen mit einem Helikopter ins Spital geflogen. Die Verletzungen stammten vermutlich von einem Messer, sagte Polizeisprecher Markus Rieder auf Anfrage der sda.

Bramois: gros déploiement policier dans les gorges de la Borgne dimanche matin: Les Bramoisiens ont vécu une… https://t.co/93xjwXGVvg pic.twitter.com/pow42IAorP — Le Nouvelliste (@lenouvelliste) 25. Dezember 2016

Bei einer genaueren Suche in der Umgebung des Pilgerweges zur Einsiedelei von Longeborgne entdeckte die Polizei dann gegen 15.30 Uhr im Bachbett einen leblosen Mann. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass dieser Mann ebenfalls an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sei, heisst es weiter. Dieser sei mit dem schwerverletzten 30-Jährigen verwandt.

Laut Sprecher Rieder ist die Rolle des Toten aber noch unklar. Dieser könne angesichts seiner schweren Verletzungen auch selbst Opfer gewesen sein. In diesem Falle wäre der Täter auf der Flucht. Zurzeit deute nichts darauf hin, dass die Tat einen religiösen Hintergrund habe. (bee/rub/sda)