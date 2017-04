Eine Stunde im Stau auch Richtung Süden

Osterheimkehrer müssen Geduld mitbringen: Laut TCS wächst der Stau auf der Strecke Chiasso Richtung Gotthard zwischen Biasca und dem Parkplatz bei der Dosierstelle Airolo sowie zwischen Quinto und der Raststätte Stalvedro. Der Zeitverlust beträgt an beiden Stellen mehr als eine Stunde. Insgesamt stauen sich die Autos auf neun Kilometern.

#A2 - Chiasso -> Gotthard - Zwischen Biasca und Parkplatz Dosierstelle Airolo 7 km Stau, Überlastung, über eine Stunde Wartezeit — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 17. April 2017

#A2 - Chiasso -> Gotthard - Zwischen Quinto und Raststätte Stalvedro 5 km Stau, Überlastung, Zeitverlust bis zu 1 Stunde und 15 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) April 16, 2017

Auch wer entgegen den Heimkehrer in Richtung Süden fährt, braucht 40 Minuten Geduld: Zwischen Amsteg und Göschenen staut sich der Verkehr laut TCS auf sieben Kilometern.

#A2 - Luzern -> Gotthard - Zwischen Amsteg und Göschenen 7 km Stau, Überlastung, Zeitverlust bis zu 1 Stunde und 10 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) April 14, 2017

Dem Stau ein Schnippchen schlagen?

Als Alternative für die Fahrt in Richtung Basel und Zürich empfiehlt der TCS die A13 über den San Bernardino. Dort stauen sich die Autos um die Mittagszeit allerdings ebenfalls wegen Verkehrsüberlastung.

Am Karfreitag hatten sich die Reisenden in Richtung Süden am Gotthard so lange gedulden müssen wie noch nie: Der Stau am Gotthard erreichte mit 14 Kilometern Rekordlänge für diesen Feiertag. Die Wartezeit betrug vom frühen Morgen bis Mitte Nachmittag zweieinhalb Stunden.

Ausgebuchte Züge

Auch die SBB verzeichnete an Ostern eine grosse Nachfrage nach Plätzen: Viele Züge waren ausgebucht, es wurden Extrazüge eingesetzt. Grund für die grosse Reisewelle nach Süden dürften vor allem die schlechten Wetterprognosen für die Alpennordseite gewesen sein.

Der TCS twittert nicht nur zur aktuellen Verkehrslage am Gotthard: Für im Auto quengelnde Kinder verweist er auf einen Link:

(roy/jdr)