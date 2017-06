«Er wollte möglichst viele töten»

«Wer immer das getan hat, wollte Menschen verletzen. Das ist eine Terrorattacke», sagt Mohammed Kozbar, der Vorsitzende der Moschee im Londoner Stadtteil Finsbury Park, der «Sun». In der Nacht ist ein Lieferwagenfahrer gemäss Zeugen mit rund 80 km/h in eine Menschengruppe gefahren. «Das war Absicht, das war kein Zufall», berichtet Boubou Sougou, der vor Ort war, dem «Guardian».

«Er fuhr einfach auf die Leute zu. Einige schleifte er ein paar Meter mit», schildert der Augenzeuge Abdiqadir Warra. «Ich sah verletzte Leute.» Manche hätten sich schlimme Verletzungen zugezogen.

Eine Augenzeugin, Cynthia Vanzella, schilderte bei Twitter ihre Eindrücke vom Unglücksort: «Schrecklich, Polizisten zu sehen, die Herzmassagen bei am Boden liegenden Menschen machen, verzweifelt hoffend, sie zu retten.»

Horrible to watch police officers doing cardiac massage at people on the floor, desperately trying to save them. I just hope they did.