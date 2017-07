Erdbeben erschüttert Waadt

Im Kanton Waadt hat am Samstagmorgen die Erde gebebt. Der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich hat das Beben um 10.10 Uhr bei Château d'Oex VD registriert. Es hatte die Magnitude 4,3 auf der Richterskala.

10:10 Erdbeben der Stärke 4.3 bei Rossinière VD. Verbreitet spürbar. Kleinere Schäden möglich. https://t.co/ocfjViUJeG — Erdbebendienst (@seismoCH_D) July 1, 2017

Das Erdbeben dürfte in der ganzen Schweiz verspürt worden sein. Kleinere Schäden sind bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Nähe des Epizentrums vereinzelt möglich. Die Region in der Waadt am Rand der Alpen ist für Erdbeben anfällig.

«Ich habe ein Dröhnen gehört und Vibrationen gespürt», sagt ein Leser aus Monthey VS zur Zeitung «20 Minutes».

Update folgt (oli)