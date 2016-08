Flughafen LA nach Fehlalarm evakuiert

Die Polizei von Los Angeles hat Entwarnung gegeben. Am Flughafen seien keine Schüsse gefallen.

Am Internationalen Flughafen von Los Angeles hat es einen Polizeieinsatz und eine Durchsuchung gegeben. Zahlreiche Notrufe seien von verschiedenen Orten des Flughafens eingegangen, berichtete NBC News.

Hinweise auf einen Bewaffneten hätten sich aber nicht bestätigt, teilte der Flughafen am späten Sonntagabend (Ortszeit) über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Ein Mann in einem Zorro-Kostüm und einem Plastikschwert wurde von Beamten festgenommen.

Individual in Zorro costume has been detained by @LAAirportPD — LAX Airport (@flyLAXairport) 29. August 2016

Police told man in #Zorro costume with plastic sword to get on ground, then detained him. ????????#LAX

???? by sayczars pic.twitter.com/wKWxttpvVm — Raven*H??U*Wolf (@RavenHUWolf) 29. August 2016

At this point, no confirmation of shooting can be verified. @LAAirportPD working to confirm reports. — LAX Airport (@flyLAXairport) 29. August 2016

«Schüsse waren laute Geräusche»

Laut einem Sprecher der Polizei von Los Angeles handelt es sich um einen Fehlalarm. «Die Berichte über Schüsse am Flughafen LAX waren nur laute Geräusche. Es sind keine Schüsse gefallen, es gab keine Verletzten», schrieb Andy Neiman auf Twitter.

Report of shooting at LAX proven to be LOUD NOISES only No Shots Fired No Injuries investigation continues to locate source — Andy Neiman (@LAPDNeiman) 29. August 2016

Zuvor war das zentrale Terminal geschlossen worden. Die Flughafenpolizei hatte erklärt, es sei ein Polizeieinsatz im Gang – Berichte über Schüsse könne man nicht bestätigen. Die Menschen auf dem Flughafen sollten Ruhe bewahren und Reisende sich an ihre Fluggesellschaften wenden. Der Flughafen von Los Angeles ist der drittgrösste der USA.

Der lokale Fernsehsender «NBC Los Angeles» hatte bereits zuvor berichtet, dass keine Schüsse gefallen seien.

Our @nbcla newsdesk has confirmed no shots fired at #LAX. Scene is "all clear." — Adrian Arambulo (@AdrianNBCLA) 29. August 2016

Die Flughafenpolizei hatte auf Twitter bestätigt, dass der Terminal durchsucht werde. Eine Schiesserei wurde nicht bestätigt.

Police searching LAX after reports. All precautions being taken to ensure safety of public. Remain calm. Thank you for your cooperation — LA Airport PD (@LAAirportPD) 29. August 2016

Zentrales Terminal geschlossen

Während des Polizeieinsatzes wurde das zentrale Terminal geschlossen. Erst Anfang August war ein Terminal des John-F.-Kennedy-Flughafens in New York wegen falscher Berichte über Schüsse evakuiert worden.

In den sozialen Netzwerken war zuvor zu sehen, wie Menschen aus dem Terminal flüchteten. Berichten zufolge sollte ein Bewaffneter unterwegs sein. Daraufhin waren die Menschen nach draussen geströmt. Später gingen sie zurück in das Flughafengebäude. Flüge starteten wieder.

Police working hard to keep us safe #lax fastest response I could have imagined pic.twitter.com/xkec8cWn52 — Kenny Stavert (@TheRedBari) 29. August 2016

«Es sind Schüsse gefallen. Rennt», habe ein Sicherheitsbeamter laut einem Augenzeugen gesagt.

Arriving at LAX off flight when people started pouring out of term 4 onto Tarmac. Security said "shots fired. Run!" Now in vehicle on taxiwy — Lester Holt (@LesterHoltNBC) 29. August 2016

Active shooter at #LAX we're all evacuating holeee shit pic.twitter.com/hbadkjoV0R — Dennis (@sure_jan) 29. August 2016

(chk/ij/sda)