Fünf Schulkinder sterben bei Busunfall – Fahrer festgenommen

Bei einem schweren Unfall mit einem Schulbus sind im US-Bundesstaat Tennessee mindestens fünf kleine Kinder ums Leben gekommen. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft nach Berichten von US-Medien.

Das bestätigte die Staatsanwaltschaft nach Berichten von US-Medien. In ersten Berichten hatte die Staatsanwaltschaft von sechs toten Kindern gesprochen. Der Unfall geschah am Montag (Ortszeit) am Nachmittag unweit der Stadt Chattanooga im Süden des Staates. Drei der Opfer besuchten die vierte Klasse, eines die erste, eines den Kindergarten.

Gegen Baum geprallt

Die Unfallursache war zunächst noch unklar. Es habe ausgesehen, als ob das Fahrzeug mit Wucht gegen einen Baum geprallt sei. «Geschwindigkeit könnte als Faktor zum dem Unfall beigetragen haben», sagte Chattanoogas Polizeichef Fred Fletcher.

Der Fahrer habe freie Sicht gehabt und die Strasse sei trocken gewesen. «Was heute passiert ist, ist der schlimmste Albtraum eines jeden Sicherheitsbeamten», so Fletcher.

Busfahrer festgenommen

Der 24 Jahre alte Busfahrer wurde festgenommen, wie örtliche Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten. Ihm würden mehrere Tötungsdelikte sowie eine rücksichtslose Fahrweise und die Gefährdung von Menschenleben vorgeworfen.

Im Laufe der Ermittlungen könnten in den kommenden Tagen noch weitere Anklagepunkte hinzukommen. Die zuständige Transportsicherheitsbehörde NTSB kündigte für Dienstag eine weitere Untersuchung des Vorfalls an.

Zum Zeitpunkt des Unfalls waren Medienberichten zufolge rund 35 Schüler vom Vorschulalter bis zur fünften Klasse an Bord von Bus 366 der Woodmore Elementary School. 23 wurden in umliegende Spitäler gebracht. Einige der Verletzten befanden sich demnach in kritischem Zustand. Die Kliniken riefen über die Medien zu Blutspenden auf.

Grosse Hilfsbereitschaft

Bilder im Fernsehen und in sozialen Medien zeigen einen schwer zerstörten, auf der Seite liegenden Bus. Helfer brauchten mehr als zwei Stunden, um alle Opfer aus dem Wrack zu bergen. Zahlreiche Kinder, die den Unfall mit leichten Blessuren überstanden hatten, klammerten sich verstört an ihren Eltern fest.

Die Hilfsbereitschaft in der Gegend war gross. Hunderte Freiwillige gaben Berichten zufolge Blutspenden für die Opfer ab. Eine Anwohnerin kaufte laut «New York Times» eine ganze Kiste Plüschtiere für die Kinder an der betroffenen Grundschule.

Tennessees Gouverneur Bill Haslam sprach von einer «traurigen Situation». Der Kongressabgeordnete Chuck Fleischmann äusserte sich auf Facebook zutiefst betroffen von der Tragödie. «Ich werde für die Kinder und ihre Familien beten.» (chk/sda)