Fünf Tote nach Schüssen auf Flughafen in Florida

Ein Bewaffneter hat am internationalen Flughafen der US-Grossstadt Fort Lauderdale (US-Bundesstaat Florida) am Freitag fünf Menschen erschossen. Es gebe zudem acht Verletzte, teilte das Büro des zuständigen Sheriffs in Broward County auf Twitter mit. Der Schütze sei in Gewahrsam genommen worden. Das Motiv des Täters sei noch nicht bekannt, erklärte das Büro von Gouverneur Rick Scott. Der Flughafenbetrieb wurde vorübergehend eingestellt. Gemäss TV-Bildern flüchten die Menschen immer noch, es herrscht grosse Verwirrung und teilweise Panik.

Confirming multiple people are dead, and a number of people were transported to a hospital from @FLLFlyer. Upper level of airport open. — Broward Sheriff (@browardsheriff) 6. Januar 2017

Bürgermeisterin Barbara Sharief sagte dem Sender CNN, ein einzelner Schütze sei für die Tat verantwortlich gewesen. Die Ermittlungen liefen aber noch. Zu den Schüssen sei es im Terminal 2 des Airports gekommen.

Menschen standen auf dem Rollfeld

Regionale TV-Sender zeigten Aufnahmen von Fernsehhelikoptern, auf denen Hunderte Menschen zu sehen waren, die am frühen Freitagnachmittag (Ortszeit)auf dem Rollfeld standen. Eine Augenzeugin, Jillian Saunders, schrieb der Nachrichtenagentur AP, dass sie die Aktivitäten auf dem Rollfeld aus einem Flugzeug heraus beobachte, mit dem sie nach Los Angeles fliegen wollte. Den Passagieren sei gesagt worden, dass sie die sichersten Plätze auf dem Flughafen hätten, berichtete sie.

Der frühere US-Regierungssprecher Ari Fleischer twitterte, dass er am Flughafen gewesen sei, als Schüsse abgegeben worden seien. Alle seien daraufhin weggerannt.

I'm at the Ft. Lauderdale Airport. Shots have been fired. Everyone is running. — Ari Fleischer (@AriFleischer) 6. Januar 2017

(fal/sda)