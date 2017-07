Grosser Schlag gegen Darknet – Betreiber nimmt sich das Leben

Den Ermittlungsbehörden in Europa und den USA ist der bisher grösste Schlag gegen illegale Machenschaften im sogenannten Darknet, dem versteckten Teil des Internets, gelungen. Mit der Organisation Alpha Bay sei die grösste bekannte Darknet-Vertriebsstruktur ausgehoben worden, sagte US-Justizminister Jeff Sessions heute in Washington. Die Administratoren seien dingfest gemacht worden.

Das Vorgehen der Behörden sei ein klares Signal an die Betreiber und Interessenten, dass sie «entdeckt werden, ihre Organisationen und Netzwerke zerschlagen werden und wir sie strafverfolgen», sagte Sessions. «Sie sind nicht sicher, Sie können nichts verbergen.»

Eine der grössten und ausgefeiltesten Ermittlungen

An den Ermittlungen waren Polizeieinheiten in mehreren Ländern beteiligt, darunter in den USA, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Thailand, Kanada und Litauen. Es handle sich um «eine der grössten und ausgefeiltesten Ermittlungen im Bereich Cyber-Crime in der Kriminalgeschichte», sagte Europol-Direktor Rob Wainwright.

Bis zu 700'000 Euro Umsatz pro Tag

Über Alpha Bay seien vor allem illegale Drogen, falsche Ausweispapiere und Waffen vertrieben worden. Mehr als 200'000 Kunden seien so mit Zehntausenden illegalen Produkten bedient worden, oft einfach auf dem Postweg. Darunter waren harte Drogen wie Heroin.

Wie das Online-Magazin «t3n» berichtete, sollen Alphabay-Nutzer seit Tagen Veränderungen bemerkt haben. Einige hätten gelaubt, dass die Betreiber sich mit den auf der Plattform hinterlegten Bitcoins abgesetzt hätten – bis zu 700'000 Euro seien dort pro Tag umgesetzt werden. Doch offenbar wurden einige Betreiber festgenommen.

Erhängt in seiner Zelle

Ein in Thailand verhafteter Mann soll sich laut dem «Wall Street Journal» in der Untersuchungshaft das Leben genommen haben. Es soll sich dabei um den 25-jährigen Kanadier Alexandre Cazes gehandelt haben. Im Rahmen der Festnahme sollen mehrere Sportwagen, Häuser und ein Hotel beschlagnahmt worden sein. (nag/AFP)