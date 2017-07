Hier fasst die Polizei den Falschen und verletzt ihn

Auf einem Leser-Video ist zu sehen, wie die Polizei einen Mann niederringt. Schreie sind zu hören. Doch beim Mann handelte es sich nicht um den gesuchten Franz Wrousis – es war der Falsche. Die Person «wurde im Zuge der polizeilichen Massnahmen leicht verletzt», wie es in der Polizeimitteilung heisst.

Franz Wrousis hat gestern in Schaffhausen zwei CSS-Mitarbeiter mit einer Motorsäge gezielt angegriffen. Einer von ihnen ist noch immer im Spital. Er sei aber nicht mehr in Lebensgefahr, teilt die Polizei mit. Zwei Kunden, die sich auch in den Räumen der CSS aufhielten, erlitten einen Schock.

Die Fahndung nach Franz Wrousis läuft weiterhin auf Hochtouren.

(woz)